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Переговоры об обмене пленными в Донбассе пройдут в видеоформате из-за коронавируса

Об изменении формата работы трех других подгрупп или Контактной группы не сообщается

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Контактной группы Тони Фриш из-за карантина в Европе не сможет в среду прибыть в Минск, в связи с этим обсуждение обмена пленными в Донбассе пройдет в формате видеоконференции. Об этом заявил представитель Луганской народной республики в политподгруппе Родион Мирошник.

"Переговоры об обмене пленными сегодня пройдут в формате видеоконференции. По просьбе координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриша обсуждение вопроса обмена пленными будет идти по видеосвязи, - написал он в телеграм-канале. - Причина - карантинные мероприятия в Европе из-за коронавируса".

Об изменении формата работы трех других подгрупп или Контактной группы не сообщается.

Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское". Донецкая и Луганская народные республики передали Киеву 76 человек и получили 124. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил 18 февраля, что Киев планирует провести очередной большой обмен пленными с республиками Донбасса до следующей встречи лидеров стран нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина) в апреле.

Теги
УкраинаОбмен пленными в ДонбассеРаспространение коронавируса нового типа
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