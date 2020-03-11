Тегеран рассчитывает на проведение саммита в астанинском формате в Иране

"Заседание в астанинском формате, которое должно было пройти в Иране, пройдет в этой стране, как только будут решены политические, технические и медицинские проблемы", - сказал он во время пресс-конференции, которая транслировалась в интернете.

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Тегеран надеется, что заседание лидеров стран - гарантов астанинского процесса пройдет, как и было запланировано, в Иране в скором времени. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Мусави добавил, что "текущая ситуация в Идлибе беспокоит все [страны - гаранты астанинского процесса]". "Астанинский процесс - это лучший механизм для возвращения мира в Сирию", - подчеркнул он.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. В нем приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. Участники встречи приветствовали начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве и осудили незаконные инициативы по созданию самоуправления на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом. В качестве наблюдателей на встрече присутствовали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана. Следующая встреча в астанинском формате ранее планировалась на март 2020 года.

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов. Обострение обстановки обсудили по телефону президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Они подчеркнули необходимость нормализации ситуации и договорились проработать возможность встречи на высшем уровне в ближайшее время.