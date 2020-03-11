Китай выздоравливает: победа над коронавирусом или блеф?

Председатель КНР Си Цзиньпин начал во вторник утром инспекционную поездку в Ухань. Всего полгода назад название этого города мало о чем говорило неосведомленному читателю. Однако после того, как в 11-миллионом мегаполисе произошла вспышка ранее неизвестного заболевания, с тех пор получившего наименование COVID-19 (недуга, вызванного коронавирусом нового типа), этот топоним прочно закрепился в памяти большинства жителей мира. К этому дню болезнь затронула уже 115 стран: инфицированы более 100 тыс. человек, 4,1 тыс. из них погибли. На таком фоне поездка Си Цзиньпина в эпицентр распространения коронавируса приобретает символический оттенок. Утверждается: Китай смог переломить ситуацию или, по крайней мере, взять ее под контроль. Однако так ли это?

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В ходе поездки Си Цзиньпин, как сообщается, посетил знаковое для борьбы с коронавирусом место — инфекционную больницу "Хошэньшань", которую построили в разгар эпидемии всего за неделю. Как сообщили государственные СМИ, председатель КНР пообщался с медицинскими работниками, военнослужащими, а также пациентами. Хотя, судя по распространенным позже фото, с персоналом глава государства разговаривал с расстояния трех-четырех метров, а с пациентами и вовсе по видеосвязи. Си Цзиньпин поблагодарил врачей, военных, государственных служащих и партийных работников за их тяжелый труд и выразил уверенность, что вскоре страна одержит решительную и окончательную победу над эпидемией. Китайский лидер, вероятно, хотел продемонстрировать жителям КНР и всего мира то, что правительство страны уверено в своих силах. В какой-то мере это, наверное, удалось — начавшиеся было падением торги на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня после появления информации о поездке Си Цзиньпина в Ухань изменили свою динамику и завершились значительным ростом котировок. Однако насколько долгосрочным будет эффект? Повод для оптимизма Согласно опубликованному во вторник Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР докладу, 9 марта в Китае было зафиксировано лишь 19 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них 17 — непосредственно в Ухане, а два оставшихся были "импортированными", то есть коронавирус выявили у людей, прибывших из-за рубежа. Так или иначе, это самый низкий показатель с 20 января, когда власти начали публиковать такие доклады ежедневно. Кроме того, уже третий день подряд новые случаи инфицирования в Китае были зафиксированы только в Ухане, а другие регионы вышли "в нули". Также во вторник власти закрыли все 14 временных больниц для лечения инфицированных коронавирусом. Последняя группа из 49 выздоровевших пациентов была выписана из госпиталя на стадионе Хуншань в районе Учан. Тем не менее Китай, а уж тем более Ухань и провинция Хубэй вряд ли скоро смогут вернуться к нормальной жизни, так как строгие меры по сдерживанию эпидемии будут действовать еще долго.

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Как заявил в опубликованном 5 марта интервью газете "Жэньминь Жибао" член специальной экспертной группы центрального правительства Китая по борьбе с эпидемией, член Академии инженерных наук Китая, ректор Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины Чжан Боли: "В конце апреля, помимо провинции Хубэй, остальным регионам страны можно будет сбросить маски и вернуться к обычному образу жизни. Провинции Хубэй и особенно городу Ухань нужно будет сделать это где-то на месяц позже, чем всей стране", — считает он. Однако многие специалисты сомневаются в столь оптимистичных прогнозах, да и сам эксперт тоже сделал оговорку, что с отменой этих мер стоит повременить. Угроза извне

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Эпидемия успела затронуть более сотни стран, в том числе ближайших соседей Китая — Японию и Республику Корея. На этом фоне все большую угрозу для КНР представляют вероятные случаи "ввоза" заболевания, то есть прибытия в страну инфицированных из-за рубежа. МИД КНР уже сообщил о создании в своей структуре профильного центра, который будет отвечать за оценку эпидемической ситуации в зарубежных странах и рисков, проистекающих от въезда в Китай инфицированных соотечественников и иностранных граждан. Во время освещения инспекционной поездки Си Цзиньпина в Ухань государственные СМИ Китая неоднократно подчеркивали, что окончательная победа над коронавирусом уже близка. Однако эпидемиологи континентальной части Китая (без Гонконга) более осторожны. Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил в понедельник, что эпидемия COVID-19 сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года. Что касается гонконгских эпидемиологов, то на фоне роста числа инфицированных по всему миру они в своих прогнозах склоняются к еще более пессимистичным оценкам — эпидемия продолжится по меньшей мере до конца года. "Черный февраль" Несмотря на то, что подсчитывать реальный ущерб еще рано, а власти Китая заверяют, что эпидемия не оказала значительного влияния на экономику страны, цифры говорят об обратном. В январе и феврале (таможня КНР из-за эпидемии опубликовала доклад в сумме за два месяца) экспорт Китая сократился на 17,2% (против роста на 7,9% в декабре 2019 года). Импорт же из-за увеличения поставок продовольствия и медицинских товаров из-за рубежа снизился лишь на 4% (против роста на 16,5% в декабре 2019 года). Индексы деловой активности (PMI) сферы услуг и промышленности обновили минимальные показатели со времен мировых экономических кризисов. Согласно докладу страховой компании Euler Hermes ("Ойлер Гермес"), потери Китая от эпидемии будут довольно значительными. Убытки в сфере экспорта продукции составят $108 млрд, $72 млрд потеряет туризм, а еще $10 млрд — сфера транспорта. Таким образом, общие потери КНР составят около $190 млрд. Удар по кошельку Кроме того, эпидемия ударила не только по экономике, но и по кошельку рядовых жителей страны, причем независимо от их социального класса. Многие предприятия и компании полностью или частично простаивают, что уменьшит или же вовсе лишит зарплаты их сотрудников. Это особенно затронет внутренних мигрантов, которые приезжают в крупные города на заработки, а таковых в Китае насчитывается около 300 млн человек.

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По оценке консалтинговой компании Gavekal Dragonomics, общие потери таких мигрантов в заработной плате составят около 800 млрд юаней (порядка $115 млрд). Этот ущерб можно назвать "безвозвратным", так как заработок мигрантов, которые преимущественно заняты в производстве и сфере услуг, напрямую зависит от бонусов и количества отработанных часов. Сокращение их доходов, в свою очередь, ударит по сфере потребления. В целом проблем много: временное закрытие или неполная загруженность предприятий, перебои в поставках, нарушение мировых производственных цепочек — этот список можно продолжать долго. Правительство КНР уже заявило о намерении поддержать бизнес. Среди предложенных мер — налоговые каникулы, льготы и субсидии. Однако важнее всего для власти сейчас — нащупать тот хрупкий баланс между строгими мерами по борьбе с новыми вспышками эпидемии и возобновлением нормальной работы экономики страны. Любой перекос в ту или иную сторону нарушит столь драгоценный эквилибриум и грозит серьезными последствиями. Репутация дороже денег Гонконгские, иностранные и даже китайские эпидемиологи неоднократно заявляли о том, что власти города Ухань и провинции Хубэй пытались скрыть информацию о начинающейся эпидемии, что привело к столь тяжелым последствиям.

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