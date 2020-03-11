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Сирийско-турецкий конфликт
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Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе

Про словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, которые приводит агентство Anadolu, военные специалисты двух стран приступят к совместному патрулированию трассы М-4

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.

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"Переговоры (с участием российской военной делегацией) продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. 15 марта мы планируем приступить к совместному патрулированию трассы М-4, мы над этим работаем", - приводит его слова агентство Anadolu.

Накануне в турецкой столице начались переговоры военных РФ и Турции. Ожидается, что они обсудят детали совместного патрулирования автомобильной магистрали М-4 в Сирии, начало которого намечено на 15 марта.

Между тем, 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что Анкара "будет патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские - к югу от нее".

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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