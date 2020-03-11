Пашинян обнародовал проект декларации о референдуме 5 апреля

ЕРЕВАН, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обнародовал проект декларации о референдуме по конституционным реформам, который состоится 5 апреля. Текст проекта армянский премьер зачитал в среду во время агитационного митинга в городе Горисе.

"После революции 2018 г. в Армении постоянно говорится о том, что необходимо дать прежним властям политическую оценку. Разработана декларация референдума, которая это сделает и даст оценку политическим процессам последних 30 лет", - отметил Пашинян.

В первом пункте проекта Декларации отмечается, что с 1995 года до революции 2018 года, все общегосударственные выборы, кроме выборов 1999 г., не выражали свободной воли народа. Отмечается, что в Армении была создана коррупционная система.

"В течение ближайших пяти лет мы должны направить $2,5 млрд на развитие нашей армии. Из них минимум 1.2 млрд мы должны получить в результате антикоррупционной борьбы. Эти деньги у Роберта Кочаряна и его семьи и у Сержа Саргсяна и его семьи" - сказал премьер. В условиях этой системы все ветви власти, в том числе Конституционный суд, служили личным интересам группы людей, а не народу, отмечается в проекте декларации. В итоге группа должностных лиц стала обладателем огромных богатств.

В Армении должны быть разработаны четкие механизмы отделения бизнеса от власти. Этим референдумом может быть перевернута страница правления политиков, которые не получили поддержку народа.

Премьер-министр отметил, что до 31 марта граждане смогут иметь возможность представить свои предложения по проекту декларации штабу "Да".

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении референдума о конституционных поправках 5 апреля. Кампания референдума по конституционным реформам стартовала 17 февраля.