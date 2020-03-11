Израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана и совершают разведывательные полеты на пониженной высоте над южным городом Сайда и его окрестностями. Об этом сообщило в среду агентство Аль-Ватания. По его информации, израильские самолеты появились также в небе над регионом Западное Бекаа и пограничными районами Шебаа, Хасбая, Марджаюн и Аркуб. Вместе с истребителями в небе над территорией Ливана были замечены беспилотные летательные аппараты.

5 марта командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) генерал Стефано дель Кол потребовал от Израиля прекратить вторжения самолетов в ливанское воздушное пространство. По его словам, такие действия являются нарушением резолюции 1701 СБ ООН, установившей в 2006 году режим прекращения на границе, и "идут вразрез с усилиями миротворцев по поддержанию стабильности в Южном Ливане".

Заявление итальянского генерала последовало за ракетными ударами, которые нанесли в прошлый четверг израильские ВВС из ливанского воздушного пространства по соседней Сирии.

Израильские военные в свою очередь оправдывают разведывательные полеты над Ливаном необходимостью следить за передвижениями бойцов шиитской вооруженной милиции "Хезболлах", которые воюют в соседней Сирии на стороне правительственной армии.