ЛНР обвинила ВСУ в провокациях на линии разграничения накануне заседания контактной группы

ЛУГАНСК, 11 марта. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстрелах населенного пункта Золотое на линии разграничения накануне запланированного на среду в Минске заседания контактной группы.

Как сообщил в среду офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге в агентстве Луганскинформцентр (ЛИЦ), накануне минской встречи Украина продолжила попытки дестабилизировать обстановку на линии разграничения, попытавшись спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия и распространить через украинские СМИ обвинения ЛНР в нарушении режима прекращения огня.

По словам Ивана Филипоненко, ВСУ за минувшие сутки выпустили по Золотому более 40 боеприпасов. Представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, при этом два обстрела украинские силовики осуществили с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения вблизи района разведения сил у населенного пункта Золотое. В частности, военнослужащие 72-й бригады ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 из крупнокалиберных 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. Военнослужащие 59-й бригады обстреляли из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета район села Логвиново. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Как ожидается, в среду в белорусской столице участники Контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают условия "режима тишины".