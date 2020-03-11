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Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания продолжит участие в предвыборной кампании

Ранее его выписали из больницы, куда он попал с аспирационной пневмонией
Аслан Бжания Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Аслан Бжания
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания заявил ТАСС в среду, что продолжит участие в предвыборной кампании после выписки из больницы в Краснодаре, где он проходил лечение.

Бжанию на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу номер 1 из Сочи, куда он был госпитализирован 2 марта. Лидеру оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум после переезда границы Абхазии по реке Псоу. По данным Минздрава Абхазии, у Бжании диагностировали аспирационную пневмонию. В среду его выписали из больницы в Краснодаре.

"Конечно, предвыборную кампанию буду продолжать, штабы работают", - сказал Бжания, уточнив, что после выписки из больницы в Краснодаре чувствует себя хорошо.

Бжания отметил, что дополнительно материалы направлены на токсикологические исследования в российские и зарубежные лаборатории, чтобы исключить либо подтвердить внешнее воздействие на его организм в момент ухудшения состояния его здоровья. Он ожидает результатов. Он также отметил, что в Сухум вернется на днях, после поездки в Москву.

"Сегодня я лечу по делам в город Москва, в ближайшие несколько дней я вернусь в Абхазию и присоединяюсь к работе по ведению предвыборной кампании", - сказал Бжания.

Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший пост в республике претендуют три кандидата - Бжания, вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, бывший глава МВД Леонид Дзапшба. Штабы всех троих кандидатов из-за госпитализации приостановили свою работу.

Бжания одним из первых заявлял в 2019 году об участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле того же года в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую клинику. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер абхазского парламента Валерий Кварчия исключал возможность отравления. Сам Бжания заявил журналистам в конце февраля 2020 года, что это была не попытка отравления, а покушение на убийство.

Теги
Абхазия
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