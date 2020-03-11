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В Раде назвали частной поездку Медведчука и депутатов от оппозиции в Москву

В пресс-службе аппарата Рады также подчеркнули, что депутаты, которые, приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки не оформляли

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Глава политсовета партии Виктор Медведчук и депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" не были уполномочены Верховной радой на проведение встречи с представителями Государственной думы и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявила в среду пресс-служба украинского парламента.

"Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной рады, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не согласовывалось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе аппарата Рады также подчеркнули, что депутаты, которые, приняли участие в поездке в Российскую Федерацию, командировки не оформляли. "Депутаты фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" осуществили частную поездку в РФ и во время этих встреч выражали позицию исключительно своей политической силы", - добавили там.

Ранее в среду депутаты ОПЗЖ присутствовали в зале пленарных заседаний Госдумы. Во вторник в Госдуме прошла встреча спикера Вячеслав Володина с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В тот же день Володин и Медведчук обсудили в Кремле с Путиным создание парламентского измерения нормандского формата (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта в Донбассе.

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