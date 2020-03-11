{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: пост спецпредставителя генсека ООН по Ливии займет представитель Алжира Ламамра

Дипломат займет пост Гасана Саламе, который подал в отставку по состоянию здоровья

ТАСС, 11 марта. Должность специального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Ливии займет представитель Алжира Рамтан Ламамра. Об этом сообщила в среду общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

Опытный алжирский дипломат, бывший, в частности, министром иностранных дел Алжира, займет пост Гасана Саламе, который подал в отставку по состоянию здоровья.

2 марта Саламе написал на своей странице в "Твиттере", что просит освободить его от занимаемой должности. "В течение двух лет я стремился воссоединить ливийцев, обуздать внешнее вмешательство и сохранить единство Ливии", - указал спецпредставитель генсека ООН. Вместе с тем Саламе признал, что его здоровье больше "не допускает такого уровня стресса"

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик тогда же сообщил, что "генеральный секретарь ООН обсудит с Гасаном Саламе шаги, которые обеспечат плавную передачу полномочий".

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Несмотря на действующий с 12 января между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

Теги
АлжирЛивия
Реклама на ТАСС
Мнение
"Системный провал". Как вирус тестирует Америку
Андрей Шитов — о том, почему США нелегко будет пройти испытание на прочность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС