В США заявили, что не намерены осуществлять военное вмешательство в Идлибе

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются осуществлять военное вмешательство в ситуацию в сирийской провинции Идлиб в целях оказания поддержки Турции. Об этом заявил помощник президента США по национальной Роберт О'Брайен, выступая в среду в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"Мы в данный момент не собираемся выделять на это американские войска", - подчеркнул советник главы администрации США, комментируя положение в провинции Идлиб и взаимодействие между Москвой и Анкарой на данном направлении.