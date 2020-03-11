{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США заявили, что не намерены осуществлять военное вмешательство в Идлибе

Помощник президента США по национальной Роберт О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон не собирается выделять на это американские войска

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются осуществлять военное вмешательство в ситуацию в сирийской провинции Идлиб в целях оказания поддержки Турции. Об этом заявил помощник президента США по национальной Роберт О'Брайен, выступая в среду в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"Мы в данный момент не собираемся выделять на это американские войска", - подчеркнул советник главы администрации США, комментируя положение в провинции Идлиб и взаимодействие между Москвой и Анкарой на данном направлении.

Теги
СШАСирия
Реклама на ТАСС
Переговоры российских и турецких военных в Анкаре по Идлибу продолжатся 12 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС