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Сирийско-турецкий конфликт
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В Анкаре заявили, что Россия и Турция продолжат переговоры по Идлибу 12 марта

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что Анкара будет патрулировать территории к северу от автомагистрали М-4, а Россия - к югу от нее

АНКАРА, 11 марта. /ТАСС/. Российские и турецкие военные специалисты продолжат переговоры по сирийскому Идлибу 12 марта. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.

"Сегодняшний этап переговоров турецкой и российской военной делегации в Министерстве национальной обороны завершен. Переговоры будут продолжены завтра", - отмечается в распространенном коммюнике.

Ранее в среду ход переговоров по Идлибу прокомментировал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, контакты военных специалистов двух стран "продолжаются в позитивном и конструктивном ключе". Он напомнил, что РФ и Турция "15 марта планируют приступить к совместному патрулированию трассы М-4".

Между тем 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, что Анкара "будет патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские - к югу от нее".

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
ТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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