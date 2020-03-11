МИД Франции: парламентское измерение должно содействовать усилиям "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Парламентское измерение нормандского формата должно содействовать усилиям глав государств "четверки" для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель МИД Франции Оливье Говэн, комментируя предложение депутата украинской Рады Виктора Медведчука о встрече парламентариев России, Франции, Германии и Украины.

"Нам представляется, что такая инициатива должна поддерживать усилия, предпринимаемые трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств нормандского формата", - сказал французский дипломат. При этом он заметил, что "речь идет об инициативе парламентариев, которым самим и следует разъяснить свои намерения".

Глава политического совета крупнейшей оппозиционной партии в Верховной раде - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виктор Медведчук 10 марта выразил надежду на то, что первую встречу парламентариев Германии, России, Украины и Франции в рамках нормандского формата удастся провести уже в апреле-мае этого года.

В январе украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил парламентское измерение нормандского формата в Германии для всех крупных фракций Бундестага.