{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Франции: парламентское измерение должно содействовать усилиям "нормандской четверки"

Официальный представитель МИД Франции Оливье Говэн заметил, что речь идет об инициативе парламентариев, которым самим и следует разъяснить свои намерения

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Парламентское измерение нормандского формата должно содействовать усилиям глав государств "четверки" для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил в среду на брифинге официальный представитель МИД Франции Оливье Говэн, комментируя предложение депутата украинской Рады Виктора Медведчука о встрече парламентариев России, Франции, Германии и Украины.

"Нам представляется, что такая инициатива должна поддерживать усилия, предпринимаемые трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств нормандского формата", - сказал французский дипломат. При этом он заметил, что "речь идет об инициативе парламентариев, которым самим и следует разъяснить свои намерения".

Глава политического совета крупнейшей оппозиционной партии в Верховной раде - "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виктор Медведчук 10 марта выразил надежду на то, что первую встречу парламентариев Германии, России, Украины и Франции в рамках нормандского формата удастся провести уже в апреле-мае этого года.

В январе украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил парламентское измерение нормандского формата в Германии для всех крупных фракций Бундестага.

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранция
Реклама на ТАСС
В США заявили, что не намерены осуществлять военное вмешательство в Идлибе
Помощник президента США по национальной Роберт О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон не собирается выделять на это американские войска
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС