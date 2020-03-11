В ДНР сообщили, что в Минске не удалось согласовать новые участки разведения

ДОНЕЦК, 11 марта. /ТАСС/. На состоявшемся в среду в Минске очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось договориться о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

"В ходе обсуждения вопроса разведения сил и средств не удалось достичь существенного прогресса по согласованию новых участков разведения, - сказал он. - Украинская сторона так и не предложила никаких обновленных вариантов относительно потенциальных участков".

По его словам, ДНР еще на прошлом заседании представила предложения с указанием границ и координат таких участков. "К сожалению, на данный момент компромиссных предложений с украинской стороны мы так и не получили, - отметил он. - Мы готовы к компромиссу, но не путем односторонних уступок, которые приведут к ухудшению положения наших подразделений, как это предлагает украинская сторона".

По итогам состоявшегося в декабре прошлого года саммита "нормандской четверки" в Париже была достигнута договоренность о том, что стороны конфликта в течение ближайших четырех месяцев согласуют отвод сил на трех новых участках вдоль линии соприкосновения.