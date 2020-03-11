Берни Сандерс, несмотря на неудачу на первичных выборах, продолжит предвыборную кампанию

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, намерен продолжать предвыборную кампанию, несмотря на неудачный для него результат состоявшихся во вторник первичных выборов в Мичигане, Миссисипи, Миссури и Айдахо. Об этом он заявил в среду на встрече с группой сторонников в Берлингтоне (штат Вермонт).

"Минувший день был для нас неудачным, но мы одерживаем победу в том, что касается обсуждения проблем, важных для молодежи, которая определит будущее этой страны", - отметил Сандерс, напомнив, что он одержал победу по итогам собраний партийных активистов в штате Северная Дакота и лидирует в штате Вашингтон, где продолжается подведение итогов первичных выборов.

Сенатор Сандерс подчеркнул, что предстоящие в воскресенье в Финиксе (штат Аризона) общенациональные теледебаты между ним и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом дадут возможность избирателям сделать выбор. "Мы впервые встретимся на теледебатах один на один и американские избиратели смогут сами решить, кто из нас способен нанести поражение Дональду Трампу на предстоящих в ноябре выборах", - подчеркнул он.

По итогам состоявшихся во вторник первичных выборов Байден укрепил лидерство в предвыборной гонке за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. По подсчетам газеты The New York Times, сейчас Байден заручился поддержкой 857 делегатов национального съезда Демократической партии, где будет названо имя соперника Трампа, а у Сандерса - 709 голосов делегатов съезда. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться голосами 1991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.