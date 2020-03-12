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Более 15 ракет упало на территорию иракской военной базы Эт-Таджи

В коалиции сообщили, что ведется оценка ущерба и расследование

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Штаб операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, подтвердил информацию о ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские военнослужащие. Как сообщил в среду в своем Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс, на территорию военного объекта упало более 15 небольших ракет.

"Коалиция подтверждает, что 11 марта в 19:35 по иракскому времени (совпадает с мск - прим. ТАСС) более 15 небольших ракет упало на территории базы Эт-Таджи в Ираке, где расположены силы коалиции. Ведется оценка [ущерба] и расследование", - заявил он.

Ранее о ракетном обстреле базы сообщил арабский телеканал Al Hadath. По его сведениям, при обстреле никто не пострадал.

Расположенная в провинции Салах-эд-Дин база неоднократно с начала года подвергалась обстрелам в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией. Тогда погибли 27 ополченцев. 3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

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