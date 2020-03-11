Два американца, один британец погибли при обстреле военной базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Два гражданина США, один подданный Великобритании, вероятно, погибли, около десятка бойцов сил коалиции получили ранения в результате ракетного обстрела в среду иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские военнослужащие. Об этом сообщило со ссылкой на американских должностных лиц агентство Reuters.

Ранее официальный представитель коалиции группы стран во главе США, которая проводит в Ираке и Сирии операцию "Непоколебимая решимость", полковник Майлс Кэггинс сообщил в своем "Твиттере", что на территории базы разорвались более 15 небольших ракет.