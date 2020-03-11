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МИД ДНР: новая переговорная площадка создана для диалога между Донбассом и Украиной

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Достигнутая в среду на очередном заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины договоренность о формировании новой площадки переговоров означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной, как того требуют Минские соглашения. Об этом по итогам заседания в Минске сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Не имеет значения, как будет называться этот орган, - сказала она. - Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта - Донбасса и Украины".

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В Контактной группе появится консультативный совет по политвопросам
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