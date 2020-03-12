Обязательства Киева и республик Донбасса впервые закреплены по итогам встречи в Минске

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Обязательства сторон конфликта в Донбассе впервые закреплены в протоколе по итогам встречи Контактной группы в Минске. Об этом заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Впервые по итогам заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе обязательства сторон закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ. В нем четко изложены обязательства сторон, республик Донбасса и Киева, которые должны быть реализованы в очень ограниченный срок", - написал он в своем телеграм-канале.

Мирошник добавил, что закрепленные в документе обязательства касаются подготовки к обмену пленными, выработки компромиссных предложений по участкам разведения сил и средств и создания консультативного совета по политическим вопросам.

В среду в Минске состоялось заседание Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. По его итогам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны договорилась на следующем заседании окончательно согласовать механизм урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, такой механизм был принципиально предварительно согласован. Козак выразил надежду, что на следующем заседании Контактной группы участники примут окончательное решение по механизму диалога сторон.