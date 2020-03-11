В контактной группе появится консультативный совет по политвопросам

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. В рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины появится консультативный совет по политическим вопросам. Это подтвердил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского.

"В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак", - говорится в сообщении Telegram-канала офиса.

По итогам заседания принято решение после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ сформировать "консультативный совет в составе политической подгруппы контактной группы" с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате".

После сегодняшнего заседания контактной группы в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау пояснила, что в политической подгруппе контактной группы подробно обсуждался вопрос, связанный с особым статусом Донбасса, как того требует пункт 11 минских соглашений. В результате, сообщила она, "было принято решение создать консультативный совет при этой рабочей группе". "Был согласован проект его полномочий и порядка работы, - отметила она. - Задача совета - выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы".

Сам Козак в беседе с журналистами рассказал, что новый механизм урегулирования в Донбассе предполагает создание "переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". "Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся", - сказал он.

В свою очередь представители Донецкой и Луганской народных республик расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с Донбассом. "Не имеет значения, как будет называться этот орган, - заявила, в частности, в Минске глава МИД ДНР Наталья Никонорова. - Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта - Донбасса и Украины". В свою очередь глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что на встрече "стороны согласились с тем, что нужен дополнительный орган, который сможет отрабатывать аспекты политического урегулирования" конфликта в Донбассе.