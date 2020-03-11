{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В контактной группе появится консультативный совет по политвопросам

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау пояснила, что его задача - "выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы"

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. В рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины появится консультативный совет по политическим вопросам. Это подтвердил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского.

"В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак", - говорится в сообщении Telegram-канала офиса.

По итогам заседания принято решение после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ сформировать "консультативный совет в составе политической подгруппы контактной группы" с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате".

После сегодняшнего заседания контактной группы в Минске спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау пояснила, что в политической подгруппе контактной группы подробно обсуждался вопрос, связанный с особым статусом Донбасса, как того требует пункт 11 минских соглашений. В результате, сообщила она, "было принято решение создать консультативный совет при этой рабочей группе". "Был согласован проект его полномочий и порядка работы, - отметила она. - Задача совета - выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы".

Сам Козак в беседе с журналистами рассказал, что новый механизм урегулирования в Донбассе предполагает создание "переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". "Пока больше говорить не надо. Надо бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся", - сказал он.

В свою очередь представители Донецкой и Луганской народных республик расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с Донбассом. "Не имеет значения, как будет называться этот орган, - заявила, в частности, в Минске глава МИД ДНР Наталья Никонорова. - Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта - Донбасса и Украины". В свою очередь глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что на встрече "стороны согласились с тем, что нужен дополнительный орган, который сможет отрабатывать аспекты политического урегулирования" конфликта в Донбассе.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на Украине
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
В Пентагоне заявили, что у США есть различные варианты действий по Венесуэле
При этом глава Южного командования ВС США Крейг Фоллер отметил, что Вашингтон привержен дипломатическому решению ситуации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС