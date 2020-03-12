В Чехии заявили, что готовы к переговорам с Россией для разблокировки отношений

ПРАГА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Чехии готовы к переговорам с Россией с целью разблокировки отношений между двумя государствами, которые осложнены рядом технических, административных и исторических проблемных тем. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента Чехии Милоша Земана по итогам состоявшейся в среду встречи высшего руководства республики. В ней, помимо Земана, приняли участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, министр обороны, глава МИД, министр внутренних дел страны.

"Высшие государственные деятели [Чехии] подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями Евросоюза и НАТО", - подчеркивается в сообщении.

"С точки зрения взаимоотношений ключевым является достижение прогресса в имплементации минских договоренностей со стороны РФ. Они (руководители Чехии - прим. ТАСС) констатировали, что двусторонние (чешско-российские - прим. ТАСС) отношения в настоящее время обременены рядом технических, административных и исторических [проблемных] тем, - отмечается в сообщении. - Республика готова к переговорам [с Россией] с целью разблокирования взаимных отношений. Чехия заинтересована в скором, прагматичном и взвешенном решении этих тем, чему могла бы способствовать, кроме прочего, встреча президентов [Чехии и РФ] в мае текущего года".

Чешские руководители, признавая определенную обостренность в отношениях с РФ, предполагают, что "интерес к устранению негативного содержания взаимоотношений является совместным и двусторонним", подчеркивается в заявлении.

Земан в опубликованном 5 марта в словацкой газете "Правда" интервью сообщил, что, скорее всего, он примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые пройдут 9 мая этого года в Москве. Чешский лидер также заявил, что у него "есть договоренность" о проведении двусторонних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.