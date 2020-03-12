Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью РБК.

"Польша и Россия - соседние страны, и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Сейчас эти отношения нельзя назвать хорошими, они напряженные, но мы хотели бы их улучшения", - цитирует министра РБК.

Чапутович также заявил о желании провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы встречались с министром Лавровым в мае 2019 года. Я уже говорил, что охотно встречусь с господином Лавровым, если будет такая возможность", - приводит издание слова министра.

Чапутович также выступил за совместную работу историков двух стран, в частности, по теме Второй мировой войны. "Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений", - отметил дипломат.

Последний раз главы МИД России и Польши встречались в мае 2019 года на полях сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки. До этого главы внешнеполитических ведомств не проводили переговоры с 2014 года.