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В Пентагоне подтвердили, что при обстреле базы в Ираке погибли трое военнослужащих

Среди них было двое американских граждан

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Двое военнослужащих США и еще один военный страны, участвующей в возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции, погибли, 12 человек получили ранения в результате ракетного обстрела в среду иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские военнослужащие. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Билл Урбан

"Да, я могу подтвердить, что два американских военнослужащих и один военнослужащий коалиции погибли во время ракетного обстрела базы. Ранения получили 12 [человек], среди которых военнослужащие США и других стран коалиции, контрактники", - подчеркнул Урбан, добавив, что пятеро были эвакуированы в тяжелом состоянии. По его словам, на территорию расположенной к северу от Багдада иракской военной базы упали 18 ракет. Ранее агентство Reuters сообщило, что в результате обстрела погибли двое американцев и один подданный Великобритании.

Расположенная в провинции Салах-эд-Дин база Эт-Таджи неоднократно с начала года подвергалась обстрелам в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в Эль-Каиме. Тогда погибли 27 ополченцев. 3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

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