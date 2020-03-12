СМИ: при ударах коалиции в Сирии погибли 18 бойцов иракских шиитских формирований

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 18 бойцов иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли в результате ударов международной коалиции в районе сирийского города Бу-Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Такие данные приводит в четверг арабский телеканал Al-Hadath.

По данным сирийских правозащитников, бомбардировкам подверглись расположения одной из действующих в Ираке проиранских группировок к югу от Бу-Кемаля. Атака стала ответом на ракетный обстрел в среду вечером иракской военной базы Эт-Таджи (севернее Багдада), где расквартированы американские военнослужащие. Как подтвердили ранее корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Билл Урбан, в результате обстрела трое военных погибли, 12 пострадали. Агентство Reuters до этого сообщило, что в результате обстрела погибли двое американцев и один подданный Великобритании.

Как сообщил Al-Hadath глава базирующейся в Лондоне НКО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" Рами Абдель Рахман, цели в Сирии были поражены авиацией альянса с иракской территории. По информации Al-Hadath, тяжелые ранения получил один из командиров "Аль-Хашд аш-Шааби". Кроме того, по сведениям телеканала, при еще одном ударе в районе сирийского города Дейр-эз-Зор пострадали около 30 бойцов проиранских сил.

ВВС США 29 декабря в ответ на обстрелы используемых ими в Ираке баз разбомбили лагерь "Аль-Хашд аш-Шааби" в иракском населенном пункте Эль-Каим (провинция Анбар), расположенном напротив Бу-Кемаля. Тогда погибли 27 ополченцев. 3 января в результате ракетной атаки американской авиации в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Вслед за этим обстановка в регионе накалилась до предела, а в ответ на бомбардировку Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля, - которые использовали американские военные. В результате иранского удара были контужены 109 американских военнослужащих.