{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Обновлено 

СМИ: при ударах коалиции в Сирии погибли 18 бойцов иракских шиитских формирований

Атака стала ответом на ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские военнослужащие

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 18 бойцов иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" погибли в результате ударов международной коалиции в районе сирийского города Бу-Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Такие данные приводит в четверг арабский телеканал Al-Hadath.

По данным сирийских правозащитников, бомбардировкам подверглись расположения одной из действующих в Ираке проиранских группировок к югу от Бу-Кемаля. Атака стала ответом на ракетный обстрел в среду вечером иракской военной базы Эт-Таджи (севернее Багдада), где расквартированы американские военнослужащие. Как подтвердили ранее корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, Билл Урбан, в результате обстрела трое военных погибли, 12 пострадали. Агентство Reuters до этого сообщило, что в результате обстрела погибли двое американцев и один подданный Великобритании.

Как сообщил Al-Hadath глава базирующейся в Лондоне НКО "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" Рами Абдель Рахман, цели в Сирии были поражены авиацией альянса с иракской территории. По информации Al-Hadath, тяжелые ранения получил один из командиров "Аль-Хашд аш-Шааби". Кроме того, по сведениям телеканала, при еще одном ударе в районе сирийского города Дейр-эз-Зор пострадали около 30 бойцов проиранских сил.

ВВС США 29 декабря в ответ на обстрелы используемых ими в Ираке баз разбомбили лагерь "Аль-Хашд аш-Шааби" в иракском населенном пункте Эль-Каим (провинция Анбар), расположенном напротив Бу-Кемаля. Тогда погибли 27 ополченцев. 3 января в результате ракетной атаки американской авиации в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Вслед за этим обстановка в регионе накалилась до предела, а в ответ на бомбардировку Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля, - которые использовали американские военные. В результате иранского удара были контужены 109 американских военнослужащих.

Теги
СШАСирияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном
Глава МИД Канады подтвердил намерение Ирана передать черные ящики сбитого Boeing Украине
Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул, что Канада и другие страны, чьи граждане погибли в этой катастрофе, будут оценивать степень сотрудничества Ирана с ними только по его действиям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС