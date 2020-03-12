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Джонсон осудил ракетный обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке

Глава британского правительства сообщил, что МИД страны продолжает работать в тесном контакте с зарубежными партнерами королевства, "чтобы полностью понять обстоятельства этого ужасающего нападения"

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Глава британского правительства Борис Джонсон осудил ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие. Соответствующее заявление было распространено в среду вечером премьерской канцелярией.

"Нападение на военную базу Эт-Таджи в Ираке достойно осуждения," - заявил Джонсон. Он отметил, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб уже обсудил происшествие со своим американским коллегой Майклом Помпео, а британский МИД продолжает работать в тесном контакте с зарубежными партнерами королевства, "чтобы полностью понять обстоятельства этого ужасающего нападения".

Как подтвердил ранее корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан, в результате обстрела базы Эт-Таджи трое военных погибли, 12 пострадали. Агентство Reuters до этого сообщило, что в результате обстрела могли погибнуть двое американцев и один подданный Великобритании.

Расположенная в провинции Салах-эд-Дин база Эт-Таджи неоднократно с начала года подвергалась обстрелам в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в иракском населенном пункте Эль-Каим (провинция Анбар). Тогда погибли 27 ополченцев. 3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Теги
СШАИракВеликобританияДжонсон, БорисПомпео, Майкл (Майк)Рааб, Доминик
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