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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Помпео и Рааб призвали привлечь к ответственности виновных в обстреле военной базы в Ираке

В результате обстрела погибли трое военных, еще 12 пострадали

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонного разговора заявили о необходимости привлечь к ответственности виновных в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие. Об этом сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Майкл Помпео сегодня (в среду - прим. ТАСС) поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, чтобы обсудить нападения на иракскую военную базу Эт-Таджи, в результате которой пострадали военнослужащие США, Великобритании и других стран. Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб подчеркнули солидарность США и Великобритании по этому вопросу и осудили любые нападения на военнослужащих коалиции, поддерживающих усилия правительства Ирака по борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС). Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что виновные в нападении должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Как подтвердил ранее корреспонденту ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан, в результате обстрела базы Эт-Таджи трое военных погибли, 12 пострадали. Агентство Reuters до этого сообщило, что в результате обстрела могли погибнуть двое американцев и один подданный Великобритании.

Расположенная в провинции Салах-эд-Дин база Эт-Таджи неоднократно с начала года подвергалась обстрелам в ответ на налет ВВС США, совершенный 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в иракском населенном пункте Эль-Каим (провинция Анбар). Тогда погибли 27 ополченцев. 3 января в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Теги
СШАИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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