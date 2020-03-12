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Польша ценит готовность России оказать содействие визиту польской делегации в Смоленск

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил о планах посетить Смоленск и Катынь в связи с 10-й годовщиной катастрофы Ту-154М, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский, и 80-й годовщиной катынской трагедии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Польша ценит готовность России оказать содействие польской делегации, планирующей посетить Смоленск и Катынь в начале апреля по случаю 10-й годовщины авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М и 80-й годовщины катынской трагедии. Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью РБК министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Мы ценим положительный отзыв России и готовность помочь в организации этих мероприятий. Предусматривается, что визит представителей польских властей под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого и родственников тех, кто был расстрелян в Катыни и погиб в Смоленске 10 апреля 2010 года, будет носить религиозно-траурный характер, будет посвящен памяти погибших. Соответственно, встречи с представителями российских властей не предусмотрены", - цитирует его РБК.

13 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах посетить Смоленск и Катынь в связи с 10-й годовщиной катастрофы Ту-154М, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский, и 80-й годовщиной катынской трагедии. В конце февраля МИД РФ заявил, что Москва окажет польской делегации необходимое содействие.

Теги
РоссияПольшаМоравецкий, МатеушЧапутович, Яцек
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