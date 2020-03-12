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Зариф призвал ООН способствовать отмене санкций против Ирана для борьбы с коронавирусом

Число заболевших в республике составляет 10 075 человек

ТЕГЕРАН, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о том, что США должны отменить все санкции в отношении Тегерана, поскольку они мешают борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба иранского МИД.

"Зариф отправил письмо Гутерришу с призывом положить конец санкциям США, которые являются главным барьером для противостояния коронавирусу, - говорится в сообщении - Глава МИД Ирана в послании подчеркнул, что, несмотря на научный потенциал Ирана и его приверженность борьбе с заболеванием, американские ограничения препятствуют импорту лекарств, медицинского оборудования и гуманитарных товаров в страну".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 10 075 человек, зарегистрированы по меньшей мере 429 летальных исходов.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. Власти Ирана неоднократно заявляли, что санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.

 

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