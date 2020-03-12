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Горсовет Киева рекомендовал расторгнуть аренду участков земли с посольством РФ

Поводом для расторжения договоров городские власти назвали нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Городской совет Киева проголосовал в четверг за расторжение договоров с посольством России об аренде трех земельных участков, на которых предполагалось построить новые здания для российского диппредставительства. Об этом сообщило издание "Левый берег".

Поводом для расторжения договоров с посольством РФ городские власти Киева назвали нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров. После возвращения участков в городскую собственность Киевский горсовет планирует разбить там скверы.

Три земельных участка, расположенные в центральном Подольском районе украинской столицы, были предоставлены в 1998 году России в пользование сроком на 49 лет. По данным "Левого берега", на участках предполагалось построить новые здания посольства, консульства и резиденции посла. Однако здания не были возведены, отмечает издание.

В настоящий момент здание посольства России на Украине расположено на Воздухофлотском проспекте в западной части Киева.

В феврале 2017 года комиссия по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевского горсовета рекомендовала разорвать договор об аренде участков с посольством РФ.

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