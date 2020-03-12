Самолеты НАТО выполнили перехват российских Ту-142 над Атлантикой

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Истребители нескольких стран НАТО по очереди 11 марта в течение нескольких часов сопровождали российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а затем над Бискайским заливом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба НАТО.

"Истребители нескольких государств НАТО перехватили в среду российские военные в районе западных побережий Шотландии и Ирландии, а также над Бискайским заливом. Два российских самолета Ту-142, которые используются как бомбардировщики или разведчики, в течение нескольких часов сопровождались истребителями Великобритании, Франции, Испании и Норвегии", - говорится в сообщении.

"Мы бдительны и мы продолжаем мониторить всю воздушную активность близ границ НАТО", - цитирует пресс-служба официального представителя НАТО Оану Лунгеску.

В среду пресс-служба российского Северного флота сообщила, что экипажи двух противолодочных самолетов Ту-142 совершили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей и Атлантического океана. При этом отмечалось, что полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.