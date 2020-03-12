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Глава ДНР: решения контактной группы дают надежду на прогресс в урегулировании конфликта

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что на встрече удалось в предварительном порядке договориться о формировании нового механизма урегулирования

ДОНЕЦК, 12 марта. /ТАСС/. Решения, принятые в среду на заседании Контактной группы в Минске с участием заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вселяют надежду на достижение прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"То, что в заседании Контактной группы, которое состоялось накануне, приняли участие представители действующего украинского и российского руководства, не может не вселять надежду на новый продуктивный виток в переговорном процессе, - цитирует заявление Пушилина "Донецкое агентство новостей" (ДАН). - Ведь именно благодаря состоявшемуся расширенному заседанию нам впервые удалось добиться протокольного оформления решений и поручений". "И если Украина в очередной раз не спасует перед надуманными трудностями, то в будущем мы сможем рассчитывать на уже конкретные с их стороны действия", - считает глава ДНР.

Касаясь возможного появления диалоговой площадки между Донбассом и Киевом, о чем было заявлено по итогам заседания Контактной группы в среду, Денис Пушилин отметил, что республики Донбасса уже давно говорят о необходимости такого решения. "Только такой формат может способствовать максимально оперативному, эффективному и согласованному урегулированию конфликта", - убежден глава ДНР.

Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось в среду в Минске. По его итогам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что на встрече удалось в предварительном порядке договориться о формировании нового механизма урегулирования. Козак пояснил, что это будет "диалоговая площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что в рамках Контактной группы появится консультативный совет по политическим вопросам. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова в свою очередь отметила, что договоренность о формировании новой площадки переговоров означает начало прямого диалога между Донбассом и Украиной, как того требуют Минские соглашения.

На заседании Контактной группы также было решено, что стороны в недельный срок подготовят и представят списки на обмен пленными, а в течение двух недель постараются договориться о проведении самого обмена. Участники Контактной группы также согласовали открытие двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, что было оговорено лидерами "нормандской четверки" в Париже.

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