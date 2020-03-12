{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эрдоган отложил зарубежные визиты на фоне ситуации с коронавирусом

Турецкие власти также приняли решение закрыть начальные и средние школы сроком на неделю с 16 марта, а университеты - на три недели

ТАСС, 12 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган отложил свои зарубежные визиты на неопределенное время в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как в четверг сообщило агентство Reuters, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, турецкие власти также приняли решение закрыть начальные и средние школы сроком на неделю с 16 марта, а университеты - на три недели, начиная с той же даты. Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей вплоть до конца апреля.

Реклама на ТАСС
Молния
США внесли в санкционный список дочернюю компанию "Роснефти"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС