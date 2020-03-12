Эрдоган отложил зарубежные визиты на фоне ситуации с коронавирусом

ТАСС, 12 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган отложил свои зарубежные визиты на неопределенное время в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как в четверг сообщило агентство Reuters, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

По его словам, турецкие власти также приняли решение закрыть начальные и средние школы сроком на неделю с 16 марта, а университеты - на три недели, начиная с той же даты. Все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей вплоть до конца апреля.