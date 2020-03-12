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США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти"

Вашингтон обвинил TNK Trading International SA в осуществлении поставок венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций
Здание министерства финансов США EPA/MATTHEW CAVANAUGH
Описание
Здание министерства финансов США
© EPA/MATTHEW CAVANAUGH

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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"Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании "Роснефть", - отмечается в тексте. - После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. [отправку] грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер".

"Trading International SA занимается продажей, переработкой и транспортировкой сырья, в частности, неочищенной нефти и нефтепродуктов..., совместно с Rosneft Trading S. A. сосредоточила большой процент экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. В январе 2020 года компания купила 14 млн баррелей сырой нефти PDVSA", - утверждается в сообщении. Как и в случае с Rosneft Trading S. A, Минфин выдает партнерам компании генеральную лицензию на завершение с ней всех операций до 12:01 (19:01 мск) 20 мая.

"Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление", - отметили в ведомстве.

18 февраля администрация США объявила о введении санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. и ее президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

"Роснефть" - один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, реализующий несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с государственной компанией PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Теги
СШАВенесуэлаРоссия
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