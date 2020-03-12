США не планируют создавать систему ПРО, позволяющую защититься от России

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают средствами противоракетной обороны (ПРО), позволяющими им защититься от имеющихся у России в рамках ДСНВ ядерных вооружений, и не планируют их создавать. Об этом заявил в четверг директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл.

"Я могу подтвердить, что это не входит в наши планы - создавать [средства защиты] от России и Китая. Существует другая стратегия в отношении России и Китая", - заявил он на слушаниях в одном из подкомитетов комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил. Хилл не уточнил, в чем именно заключается эта стратегия.

Его спросили, верно ли, что США, которые располагают 40 противоракетами на Аляске и четырьмя в Калифорнии, не способны отразить удар с использованием 1550 боезарядов, которыми Москва обладает в соответствии с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3). "С точки зрения имеющихся у нас возможностей и их количества - нет", - подтвердил адмирал.

Хилла попросили уточнить, действительно ли американская администрация не планирует развертывать дополнительные средства ПРО и финансировать какие-либо новые проекты, чтобы исправить эту ситуацию. "Это так", - ответил директор Агентства по ПРО.

Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что создание США системы ПРО, предназначенной для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту от России, было бы нереализуемо с технической точки зрения, а также представляло бы угрозу для стратегической стабильности. По его словам, нынешняя система ПРО США предназначена лишь для того, чтобы "защититься от стран-изгоев" и не направлена на стратегическое сдерживание России или Китая.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял о том, что планы США провести испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждают, что США начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России. По его словам, в Москве с озабоченностью следят за тем, как США продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО.

Договор СНВ

ДСНВ был подписан в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.