Премьер Болгарии попросил президента России помочь в борьбе с коронавирусом

СОФИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса, энергетике и конфликт в Сирии.

Как сообщает болгарская правительственная пресс-служба, премьер Болгарии проинформировал российского лидера о мерах, которые предпринимаются в борьбе с распространением коронавируса. "За считанные дни болгарская индустрия провела реорганизацию, чтобы произвести и обеспечить производство необходимой защитной одежды для медицинского персонала по всей стране. Прилагаем все утвержденные мировой медицинской общественностью меры по ограничению заболевания", - сказал Борисов.

Болгарский премьер также интересовался возможностью приобретения у России аппаратуры для поддержания дыхания, которая исключительно важна для лечения зараженных новым коронавирусом пациентов. Во время разговора было отмечено, что российские ученые прилагают серьезные усилия по разработке вакцины против вызываемого инфекцией заболевания, отмечает пресс-служба.

Другой темой разговора была ситуация в Сирии. Борисов подчеркнул, что на болгаро-турецкой границе в настоящий момент нелегальной миграции нет. "Продолжаем с полной силой бороться за мир и добрососедство. Убежден, что только через дипломатию могут быть решены конфликты", - заявил премьер. Он выразил уверенность, что разум и диалог восторжествуют, а гуманитарный кризис будет преодолен.

Акцент в разговоре был поставлен и на сотрудничество в энергетической сфере. Борисов проинформировал президента России о ходе строительства газопровода "Балканский поток", который призван утвердить ключевую роль Болгарии в транзите природного газа в Европу на десятилетия вперед. Он сообщил, что в настоящее время более 20 тыс. труб находятся на строительных базах, а в порт "Бургас" доставлены еще около 6000 труб. На трассе газопровода находится 140 км труб, из которых 120 км заварены.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в области природного газа при четком соблюдении европейских правил с целью обеспечения гарантий газовых поставок для Болгарии и региона", - заявил премьер-министр. Борисов приветствовал подписание соглашение о снижении на 40,3% стоимости газа для Болгарии.

Отмечается, что президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Бойко Борисова с национальным праздником - 142-й годовщиной освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, который отмечался 3 марта.

Комментарий Кремля

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что разговор состоялся по инициативе болгарской стороны. В числе обсуждаемых тем она назвала актуальные вопросы двустороннего сотрудничество, в том числе в сфере энергетики.

Путин и Борисов встречались 8 января 2020 года в Стамбуле перед началом официальной церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". По информации пресс-службы болгарского правительства, Борисов проинформировал президента России о работах по расширению газопереносной инфраструктуры от турецко-болгарской до болгаро-сербской границы в рамках строительства газопровода "Балканский поток". Газопровод общей протяженностью 474 км проходит через 34 района в 11 областях Болгарии. Его основной участок протяженностью 315 км должен быть введен в эксплуатацию до конца мая.

На совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем Путин в начале декабря 2019 года говорил, что Болгария сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток". Бойко Борисов, комментируя заявление российского лидера, рассказал о долгих процедурах, которые затянули процесс. Позднее Борисов заверил, что строительство будет завершено в срок - до 31 мая. Он подчеркивал, что газопровод в полном объеме должен быть построен до конца 2020 года.