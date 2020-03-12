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Шеф Пентагона не исключил возможность удара по Ирану в ответ на обстрел базы Эт-Таджи

Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи выступил с утверждением, что ответственность за ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи, скорее всего, лежит на шиитских группировках

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер не исключил возможность нанесения удара по Ирану в ответ на обстрел военной базы Эт-Таджи в Ираке. При этом он подчеркнул, что приоритетной целью Вашингтона пока остаются группировки внутри Ирака, которые могли стоять за нападением, сообщает в четверг агентство Reuters.

Эспер заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп дал Пентагону полномочия для ответных действий. "Я говорил с президентом. Он дал мне полномочия делать то, что необходимо, в соответствии с его указаниями", - подчеркнул министр.

Его попросили уточнить, может ли этот ответ включать в себя нанесение ударов по территории Ирана. "Я не стану исключать никакие варианты, но непосредственно в этот момент мы сфокусированы на группах, которые, как мы считаем, совершили это [нападение] в Ираке", - ответил глава Пентагона.

Ранее глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи выступил с утверждением, что ответственность за ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, скорее всего, лежит на шиитских группировках.

В среду в результате обстрела базы Эт-Таджи трое военных погибли, 12 пострадали. Вслед за обстрелом базы Эт-Таджи ВВС коалиции нанесли серию ударов по лагерям иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе сирийского города Бу-Кемаль на границе с Ираком. По данным сирийских правозащитников, в налетах были убиты 18 ополченцев.

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