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США на год продлили действие режима санкций в отношении Ирана

Режим санкций ввели в 1995 году при администрации Билла Клинтона

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в четверг.

Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношении Ирана, объявленного в 1995 году. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

"Действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в документе.

15 марта 1995 года президент США Билл Клинтон заблокировал сделку американской компании Conoco ("Коноко") с Иранской национальной нефтяной компанией на разведку двух нефтяных месторождений у побережья Ирана (первая крупная сделка с 1979 года), а 8 мая 1995 года был издан президентский указ, запрещающий фирмам США разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения и приобретать иранскую нефть для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран якобы продолжал оказывать содействие терроризму.

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СШАИран
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