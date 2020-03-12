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Сирийско-турецкий конфликт

В ООН заявили, что договоренности по Идлибу должны привести к прекращению огня в Сирии

Ранее президенты РФ и Турции согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые президентами России и Турции по Идлибу, должны открыть путь к постоянному прекращению огня в Сирии. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув, что "меры, необходимые для прекращения страданий сирийцев, хорошо известны и должны быть осуществлены".

"Во-первых, дополнительный протокол к меморандуму о стабилизации в зоне деэскалации в Идлибе от 5 марта, согласованный между Россией и Турцией, должен привести к устойчивому прекращению боевых действий, что откроет путь к постоянно действующему прекращению огня по всей территории страны, - отмечается в заявлении. - Во-вторых, стороны конфликта должны вернуться к участию в политическом процессе, проходящем под эгидой ООН и предусмотренном резолюцией Совета Безопасности 2254 (2015), что является действенным путем для прекращения конфликта и сулит возможность устойчивого мира для сирийцев".

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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