ЕС и Великобритания отменили второй раунд переговоров по Brexit из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) и Великобритания отменили второй раунд переговоров по будущим отношениям после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit) из-за коронавируса. Официальное заявление обеих сторон распространила в четверг пресс-служба Еврокомиссии.

"Принимая во внимание последнее развитие событий вокруг пандемии коронавируса, переговорщики ЕС и Великобритании приняли сегодня совместное решение не проводить на следующей неделе [второй] раунд переговоров в Лондоне. Обе стороны изучат альтернативные возможности, включая работу с помощью видео-конференции", - говорится в заявлении.

Ранее в четверг европейские источники сообщили, что Еврокомиссия с понедельника отправляет переводит на работу на дому весь свой персонал, однако эта информация пока не подтверждена официально.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.