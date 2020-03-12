Премьер Алжира заявил, что в Ливии нарушается перемирие

РАБАТ, 12 марта. /ТАСС/. Алжир с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Ливии, где происходят многократные нарушения перемирия и продолжаются поставки оружия конфликтующим сторонам. Об этом заявил в четверг премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад, выступая на Первом заседании Контактной группы Африканского союза (АС) по Ливии, проходящем в городе Ойо (Республика Конго). Оно организовано в рамках работы 9-й встречи Высокого комитета АС по Ливии.

"Алжир с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Ливии, где происходят многократные нарушения перемирия. Продолжаются поставки оружия конфликтующим сторонам, что является очевидным нарушением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию", - отметил Джеррад, которого цитирует информационное агентство Альжери Пресс Сервис (АПС).

"Алжир настаивает на ответственности Совета Безопасности ООН за установление мира и безопасности в Ливии путем прекращения и иностранного вмешательства, и поставок оружия сторонам конфликта", - продолжал он.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Несмотря на действующий с 12 января 2020 года между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.