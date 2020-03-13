{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против российского предпринимателя Пригожина

По версии законодателей, "Пригожин и связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния"

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и четыре сенатора-однопартийца призвали власти Евросоюза ввести санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа.

По версии законодателей, "Пригожин и связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния". Возглавляемая находящимся в американских черных списках предпринимателем компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году. "Мы настоятельно призываем Брюссель тесно сотрудничать с США в разработке более строго скоординированных санкций и дипломатических усилий, которые еще больше ограничат Пригожина, связанные с ним компании и его агентов за рубежом", - говорится в письме. Сенаторы полагают, что США и Евросоюз должны быть едины.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и президентом США Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
CBS: США наносят авиаудары по позициям группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
По информации источников телеканала, удары наносятся в ответ на обстрел военной базы Эт-Таджи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС