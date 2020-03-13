Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против российского предпринимателя Пригожина

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и четыре сенатора-однопартийца призвали власти Евросоюза ввести санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом говорится в распространенном заявлении комитета по иностранным делам верхней палаты американского законодательного органа.

По версии законодателей, "Пригожин и связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния". Возглавляемая находящимся в американских черных списках предпринимателем компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" обвиняется во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году. "Мы настоятельно призываем Брюссель тесно сотрудничать с США в разработке более строго скоординированных санкций и дипломатических усилий, которые еще больше ограничат Пригожина, связанные с ним компании и его агентов за рубежом", - говорится в письме. Сенаторы полагают, что США и Евросоюз должны быть едины.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и президентом США Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США ничего не добьются от России методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.