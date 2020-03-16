Коронавирус влияет не только на экономику, но и на мировую политику. Объясняем почему

COVID-19 продолжает распространяться по планете. Заболевания подтверждаются у сотрудников министерств, ближайшего окружения первых лиц и даже членов их семей. Распространение инфекции уже серьезно повлияло на ситуацию во всем мире, а в особенности на экономику. Чрезвычайное положение в разных странах в сочетании с глобальной рецессией не может не отразиться на всей мировой политике. И дело не только в том, что официальные лица точно так же заражаются инфекцией, попадают в карантин и отменяют визиты и встречи. Пандемия может затормозить глобальные политические процессы и спровоцировать новые кризисы. Американские выборы Поначалу президент США заявлял, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, и призывал американцев покупать ценные бумаги. Но с ростом случаев заболеваний становилось очевидно, что оптимизм в Белом доме не имеет ничего общего с реальным положением дел.

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Сначала Трамп убеждал страну, что США готовы противостоять COVID-19. Однако, когда число зараженных пошло на тысячи, президенту пришлось вводить чрезвычайное положение. Распоряжение Трампа отменить рейсы из Евросоюза вызвало еще больше критики, в первую очередь в Брюсселе. В ЕС возмутились, что президент принял это решение без каких-либо предупреждений. Это вновь указало на прохладный тон в отношениях заклятых союзников ЕС и США. При этом первоначальный указ Трампа об ограничении полетов не коснулся Великобритании — страны, где коронавирус нашли у замминистра здравоохранения. Хотя позже меры в отношении Королевства все же были введены. На минувшей неделе Трамп проводил встречу с бразильской делегацией и находился рядом с бразильским чиновником Фабио Вайнгартеном. Вскоре у последнего нашли коронавирус. Несмотря на это, президент США и его заместитель Майк Пенс не отправились на карантин, как предписывают рекомендации. Трамп ограничился лишь прохождением теста, который показал отрицательный результат. При этом сенатор Линдси Грэм, тоже встречавшийся с членами бразильской делегации, принял решение самостоятельно изолироваться.

The guy standing to Trump’s left just tested positive for coronavirus, according to Brazilian media. Fabio Wajngarten posted this photo, taken during meetings at Mar-a-Lago, five days ago. pic.twitter.com/qioU4qIlxl — Gabriel Stargardter (@gabstargardter) March 12, 2020

Ситуация с ростом заболеваемости стала одним из самых серьезных вызовов за все время президентства Трампа. И так совпало, что эти испытания пришлись на самый разгар американской предвыборной гонки. Неуклюжие решения президента могут стоить ему кресла на грядущем голосовании. Тем более что демократы перехватывают у Трампа инициативу по борьбе с коронавирусом. На прошлой неделе вероятный соперник Трампа на выборах Джо Байден представил свой план вывода страны из кризиса. Одновременно демократы в Палате представителей приняли специальный пакт о помощи заболевшим. Кроме того, пандемия — это вызов для всей американской системы здравоохранения. На фоне распространения вируса обещания о доступной медицине от сенатора Берни Сандерса могут по-новому зазвучать для избирателей. Однако пока и Байден, и Сандерс вынуждены отменять некоторые свои митинги из соображений общественной безопасности. Кризис Шенгенской зоны Одним из крупнейших очагов распространения вируса в Европе стала Италия. Решение Рима закрыть на карантин всю страну и изолировать население — 60 млн человек — вызвало немедленную реакцию со стороны государств-соседей. Австрия, Словения, Венгрия и Швейцария усиливают контроль на итальянских границах, проверяют состояние здоровья путешественников, требуют медицинские справки. Ограничены перелеты и проезд транспорта. С 16 марта Германия закрывает свои границы с Австрией, Данией, Францией и Швейцарией. Вирус фактически упраздняет европейскую зону свободного передвижения. Европейская комиссия и пограничное ведомство ЕС Frontex подтвердили, что среди их сотрудников уже есть зараженные. Если ситуация с распространением заболевания в ЕС продолжит ухудшаться, то не исключено, что границы могут закрыть на территории всего Евросоюза. Случаи коронавируса уже зафиксированы во всех странах сообщества. Кризис в очередной раз указывает на шаткость европейского единства и на невозможность ЕС действовать единым фронтом. ​​​Распространение вируса вынуждает страны прибегать к стратегии "каждый сам за себя". Ситуация только усугубляется новым миграционным кризисом, который одновременно разворачивается на внешних границах Евросоюза.

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Как отмечает преподаватель Лондонской школы экономики Марина Чино Паглиарелло, еврозона переживает слияние двух серьезных проблем: "Здравоохранение и иммиграция, и они накладываются друг на друга и создают большой общий кризис, обличая отсутствие доверия и солидарности в Европе". "Европа расплачивается за отсутствие сплоченности и общей политики, — подчеркивает эксперт. — Единственный способ успешно справиться с этим — взять на себя ответственность за этот кризис". Похожее мнение высказывала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Запреты на передвижение людей — это не самое эффективное средство от коронавируса. Страны ЕС должны принимать пропорциональные меры", — говорила она. Эксперт по демократии и популизму Университета Джона Хопкинса Яша Мунк отмечает, что, хотя популисты в оппозиции могут использовать распространение вируса в своих целях, для тех популистов, которые уже у власти, кризис может стать серьезным испытанием. "Вы можете иметь оторванную от реальности администрацию до тех пор, пока не столкнетесь с серьезным кризисом, — говорит он. — Но перед лицом глобальной пандемии хвастовство и отрицание реальности обличат кризис доверия, с которым сталкиваются популисты". Мигранты и беженцы До настоящего времени самые крупные вспышки происходили в основном в благополучных и относительно стабильных странах — это Китай, Иран, Япония, Италия и Южная Корея. У каждой из них есть крепкое центральное правительство и организованные медицинские службы. Но в странах с менее развитыми системами здравоохранения вирус будет труднее не то что сдержать, но и выявить. Это касается некоторых африканских государств, а также охваченных войной территорий в Сирии, Ливии или Йемене.

Другая большая проблема — многочисленные беженцы в Европе и на Ближнем Востоке. По сути, эти люди оказались за пределами любых социальных гарантий. Они живут в переполненных лагерях, в плохих санитарных условиях. Это делает их самой уязвимой для пандемии мишенью. Миллионы переселенцев разбросаны по Ираку, Ливану, Турции, Сирии и Ирану. На этом фоне решение турецкого правительства не сдерживать потоки беженцев в Европу из-за ситуации в Идлибе вызывает только больше опасений. Бесконтрольное перемещение людей, не имеющих доступ к простейшей медицинской помощи, будет только усиливать распространение болезни. Последствия для Китая В отличие от западных государств, где свободы граждан остаются хрупкой темой для властей, Китай не боится принимать жесткие меры для пресечения болезни. Порядка 150 млн человек в стране не могут свободно покидать свои дома. Властям удалось установить один из самых крупных в мире карантинных режимов. Несмотря на определенные успехи Пекина в борьбе с коронавирусом, политический и экономический эффект от массового заражения в КНР только предстоит оценить.

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