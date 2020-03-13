Новый президент Греции Екатерини Сакелларопулу принесла присягу

АФИНЫ, 13 марта. /ТАСС/. Екатерини Сакелларопулу принесла в пятницу присягу в качестве президента Греции и вступила в должность. Церемония, проходившая на пленарном заседании парламента страны, транслировалась греческим государственным телевидением.

63-летняя Сакелларопулу была избрана президентом Греции 22 января на заседании парламента и стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны. Она сменила на ней Прокописа Павлопулоса, возглавлявшего государство с 2015 года.

В начале церемонии состоялся благодарственный молебен представителей Священного синода Элладской православной церкви во главе с архиепископом Иеронимом. Сакелларопулу поклялась на Евангелии соблюдать конституцию и законы страны и служить интересам греческого народа.

Затем председатель парламента, премьер-министр и Сакелларопулу подпишут официальный документ о вступлении в должность нового президента. После этого Сакелларопулу возложит на площади Синтагма венок к памятнику Неизвестному солдату и отправится в президентский дворец, чтобы принять участие в короткой церемонии передачи дел.

Согласно конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства - президент, который выполняет в основном церемониальные функции, а основная власть принадлежит премьер-министру.