{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экоактивисты Extinction Rebellion отменили акции протеста в Лондоне из-за коронавируса

Участники движения заверили, что будут действовать по обстановке

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion, парализовавшие в прошлом году целые районы Лондона, объявили об отмене акций протеста в связи со вспышкой вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом сообщает в пятницу газета Evening Standard.

Массовые выступления экоактивистов, стремящихся таким образом привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата, были запланированы, в частности, уже на эти выходные.

Extinction Rebellion стремится защитить экосистему "как для нынешних, так и будущих поколений", говорится в заявлении движения. Однако, сейчас организации "необходимо уделять первостепенное внимание общественному здравоохранению, следовать рекомендациям ученых и врачей и помнить о наиболее уязвимых слоях населения". Тем не менее, экоактивисты заверили, что от акций протестов не отказываются и будут действовать по обстановке.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединенном Королевстве достигло 590 и более 20 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Умерли 10 человек. Власти страны готовятся к резкому росту заболеваемости. По оценкам экспертов, от пика коронавирусной инфекции страну отделяют больше двух месяцев

Движение Extinction Rebellion было основано в Великобритании в 2018 году, его выступления прошли в 60 городах мира. В прошлом году экоактивисты на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В октябре столичная полиция в соответствии с Законом об общественном порядке полностью запретила массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка. За неделю протестов в центре мегаполиса были задержаны более 1,6 тыс. активистов, которые перекрывали улицы и устраивали стихийные пикеты. 100 из них были предъявлены обвинения. Сторонники движения опротестовали это решение полиции как несоразмерное и нарушающее свободу слова и собраний.

Теги
ВеликобританияБорьба с изменениями климатаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Новый президент Греции Екатерини Сакелларопулу принесла присягу
Она стала первой женщиной на высшей государственной должности в истории страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС