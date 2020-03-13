Экоактивисты Extinction Rebellion отменили акции протеста в Лондоне из-за коронавируса

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Активисты природозащитного движения Extinction Rebellion, парализовавшие в прошлом году целые районы Лондона, объявили об отмене акций протеста в связи со вспышкой вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом сообщает в пятницу газета Evening Standard.

Массовые выступления экоактивистов, стремящихся таким образом привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата, были запланированы, в частности, уже на эти выходные.

Extinction Rebellion стремится защитить экосистему "как для нынешних, так и будущих поколений", говорится в заявлении движения. Однако, сейчас организации "необходимо уделять первостепенное внимание общественному здравоохранению, следовать рекомендациям ученых и врачей и помнить о наиболее уязвимых слоях населения". Тем не менее, экоактивисты заверили, что от акций протестов не отказываются и будут действовать по обстановке.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Соединенном Королевстве достигло 590 и более 20 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Умерли 10 человек. Власти страны готовятся к резкому росту заболеваемости. По оценкам экспертов, от пика коронавирусной инфекции страну отделяют больше двух месяцев

Движение Extinction Rebellion было основано в Великобритании в 2018 году, его выступления прошли в 60 городах мира. В прошлом году экоактивисты на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В октябре столичная полиция в соответствии с Законом об общественном порядке полностью запретила массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка. За неделю протестов в центре мегаполиса были задержаны более 1,6 тыс. активистов, которые перекрывали улицы и устраивали стихийные пикеты. 100 из них были предъявлены обвинения. Сторонники движения опротестовали это решение полиции как несоразмерное и нарушающее свободу слова и собраний.