МИД Ирана предостерег Трампа от "опасных" действий в Ираке

ТЕГЕРАН, 13 марта. /ТАСС/. Тегеран призвал президента США Дональда Трампа отказаться от рискованных шагов в Ираке и пересмотреть свою политику в регионе. Соответствующее заявление сделал в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Господин Трамп, вместо опасных шагов и безосновательных обвинений вам лучше основательно пересмотреть присутствие и действия своих вооруженных сил в регионе", - приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Мусави добавил, что "США не могут переложить на других ответственность за свое незаконное присутствие в Ираке". Таким образом представитель МИД отреагировал на заявления Трампа о причастности Ирана к атакам на силы США в регионе. По словам Мусави, эти действия были "ответом народа Ирака на убийство [американцами] иракских бойцов и военачальников".

В среду в результате обстрела базы Эт-Таджи в Ираке погибли два военнослужащих США и один - другой страны, входящей в коалицию. Кроме того, 12 военных получили ранения. Трамп возложил ответственность за атаку на Иран и поддерживаемые Тегераном шиитские группировки.

Вслед за обстрелом базы Эт-Таджи ВВС коалиции нанесли серию ударов по лагерям иракских шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе сирийского города Бу-Кемаль на границе с Ираком. По данным сирийских правозащитников, вследствие налетов погибли 18 ополченцев.