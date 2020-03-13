СМИ: переговоры России и Турции по Идлибу проходят в позитивном ключе

АНКАРА, 13 марта. /ТАСС/. Переговоры российских и турецких военных специалистов по ситуации в сирийской провинции Идлиб продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. Об этом сообщило в пятницу агентство Anadolu со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

По его данным, российско-турецкие консультации завершатся до конца текущего дня.

В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военные специалисты двух стран на переговорах в Анкаре в значительной степени достигли консенсуса.

10 марта турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил с утверждением, согласно которому представители его страны будут патрулировать территории к северу от автомагистрали М-4, а россияне - к югу от нее.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М-4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.