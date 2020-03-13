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Чехия запретила въезд иностранцам без вида на жительство

Запрет вводится с 16 марта

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло в пятницу решение запретить с 16 марта въезд на территорию республики иностранцам без вида на жительство. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

"В полночь с воскресенья на понедельник мы запрещаем въезд [на национальную территорию] всех иностранцев, - отметил он. - Исключение сделано для иностранцев, постоянно или временно проживающих [в Чехии]".

Правительство Чехии также решило запретить своим гражданам, а также иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, покидать территорию республики до улучшения ситуации с коронавирусом. "Правительство запрещает гражданам Чехии, а также иностранцам, постоянно проживающим [в стране] или имеющим временный вид на жительство, выезжать с территории республики [до улучшения эпидемиологической ситуации]", - сказал Бабиш.

Теги
ЧехияБабиш, АндрейРаспространение коронавируса нового типа
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