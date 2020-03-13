СМИ: журналисту НТВ Алексею Петрушко запретили въезд на Украину

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Пограничная служба Украины запретила въезд в страну на три года российскому журналисту телеканала НТВ Алексею Петрушко.

Пресс-служба пограничной службы Украины сообщила в пятницу "о запрете въезда на три года российскому журналисту", однако не уточнила его имя. В качестве причины было названо "нарушение украинского законодательства, а именно - незаконное пересечение границы с Крымом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в ведомстве позже сообщило, что "речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко".

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря прошлого года призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт.

В середине декабря прошлого года пограничники, несмотря на призыв Зеленского, запретили въезд на три года журналистам российского телеканала "Звезда" и корреспондентам НТВ. Запрет, как поясняли в пограничной службе, связан с нарушениями украинского законодательства при пересечении границы с Крымом.