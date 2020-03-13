Пентагон предостерег Иран от ответных мер в связи с ударом коалиции в Ираке

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи в пятницу предостерег власти Ирана от принятия ответных мер в связи с ударом коалиции по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке.

"Я бы предостерег Иран и поддерживаемые им силы от ответных мер, которые могли бы поставить под угрозу силы США, коалиции или наших партнеров", - сказал он на брифинге для журналистов в Пентагоне. Генерал подчеркнул, что власти США готовы защищать свои силы в регионе "и отвечать на любую дальнейшую агрессию".