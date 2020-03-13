Ермак: Украина в ближайшие месяцы вернет граждан, удерживаемых в республиках Донбасса

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Украина в ближайшие месяцы вернет граждан, удерживаемых в Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

"На протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан с территорий ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", - сказал он на брифинге по итогам внеочередного заседания Совета национальной безопасности (СНБО) Украины.

Ермак признал, что в соответствии с минскими соглашениями Киев должен согласовать ряд вопросов с представителями Донбасса. "Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу по части децентрализации и местных выборов с представителями ОРДЛО. Существует необходимость согласованиях этих вопросов, - сказал Ермак. - То есть украинские граждане, которые вынужденно проживают сегодня в ОРДЛО, были лишены права выражать свою позицию по этим вопросам. Это недопустимо, и это не соответствует нашим интересам".

Поэтому, продолжил Ермак, на последней встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины участники группы заявили о необходимости создания консультативного совета в составе политической подгруппы. "Если это решение будет принято, оно будет принято на следующей встрече в Минске", - отметил глава офиса президента.

По его словам, механизм отбора представителей Донбасса в консультативный совет еще дорабатывают."Если этот орган будет создан, то со стороны Украины это будут настоящие специалисты, патриотично настроенные люди, авторитеты на Украине и мире. Мы консультируемся по поводу этих лиц", - сказал глава офиса президента.

Вместе с тем Ермак особо отметил, что "создание консультативного совета не означает юридического признания Киевом республик Донбасса". "Никаких шагов, которые создавали бы правовое поле для представителей ОРДЛО", - сказал он. Власти Украины, по его словам, "не намерены вести прямые переговоры с представителями республик Донбасса".

Встреча советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) должна была состояться в четерг, однако была перенесена из-за распространения нового коронавируса. "Встреча советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли", - заявил Ермак.

При этом он добавил, что Киев сохраняет надежду на встречу лидеров "четверки" в Берлине в апреле. "Мы будем иметь телефонный разговор между советниками на следующей неделе, на котором мы будем говорить о дате встречи лидеров, которая должна быть в Берлине, я надеюсь, в апреле", - сообщил Ермак.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что местные выборы на Украине осенью должны состояться также на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Кроме того, президент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и представителями Донбасса. При этом украинская сторона уточняет, что представители вооруженных формирований Донецкой и Луганской народных республик не будут входить в такие патрули.